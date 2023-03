Därför ska gravida vaccineras mot kikhosta

För att skyddet skall överföras från mamman till barnet bör vaccinationen ske senast två veckor före beräknat förlossningsdatum. I Gästrikland ges vaccination vid ett barnmorskebesök under graviditetsvecka 20–32, i Hälsingland sker det i samband med det rutinultraljud som genomförs under andra trimestern.

Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. Oftast går kikhosta över av sig själv. Men barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka med andningsuppehåll och syrebrist.

Hur många som insjuknar i kikhosta varierar från år till år. Under 2017-2019 låg antalet rapporterade fall i Sverige på 700-800 per år. Därefter sjönk antalet till mycket låga nivåer under pandemiåren. Nu finns farhågor om att en ny uppgång är på väg.

– Perioder av låg smittspridning tenderar att följas av motsatsen. Vi har skäl att misstänka att nästa uppgång kommer att bli mycket kraftig, därför bedöms det här vara rätt tidpunkt att införa en rekommendation om vaccination, säger Robin Razmi.