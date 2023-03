Hans Beminge har varit kamratföreningen ryggrad som sekreterare under mer än tjugo år, han har under sin tid bidragit till att medlemsantalet har ökat från 200 till över 400 medlemmar.

Hedersgäst var vår avgående ”ständige sekreterare” Hans Beminge som avtackades för allt han har gjort för Kungl. Hälsinge regementes kamratförening, han tilldelades Svenska Militära kamratföreningarnas riksförbunds förtjänsttecken i guld. Han har varit kamratföreningens ryggrad som sekreterare under mer än tjugo år. Hans stora kunskaper om regementet har gjort honom till en utomordentlig guide och vi kommer att anlita honom så ofta det går. Även Lars-Erik Nilsson avtackades för goda insatser med Svenska Militära kamratföreningarnas riksförbunds förtjänsttecken i brons.

Även vårens aktiviteter presenterades, under april kommer Försvaret av hembygden att belysas. Under maj blir det föreläsning om polisens brottsbekämpning i Gävle och en föreläsning av Oskar Jonson, Försvarshögskolan, om kriget i Ukraina och rysk taktik. Under maj blir det också en orgelkonsert i Soldatkyrkan.

Anders Jansson Gladh

Ordförande kamratföreningen