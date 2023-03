Spin of Hope satsar på nytt rekord

Fakta

Lördagen den 25 mars arrangerar Barncancerfonden Spin of Hope för att samla in pengar till kampen mot barncancer. Genom att arrangera spinningpass på motionsanläggningar runt om i landet samlas det in pengar till forskning och stöd till drabbade barn och deras familjer. Under året äger flera olika insamlingar rum, bland andra Walk of Hope, Run of Hope, Swim of Hope.

Källa: Barncancerfonden