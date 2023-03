Fredag 24 mars släpper John Lindberg Trio sitt nionde studioalbum: ”Are you for real?”.

John minns att han som fyraåring började sjunga med Elvislåtarna och även spela in sig själv, med sin lilla röda bandspelare med mikrofon.

Han berättar att han under den där tiden hade en, nära vän.

– Man blev utstöttt och mobbad för att man betedde sig annorlunda. Det var en liten by och det var hårda puckar.

– I trean och fyran var jag lite längre än de andra barnen och jag var inte heller bra i fotboll och jag började bli mobbad. Jag var lite kufig, hade lite konstiga kläder, kammade håret med vax och ville se ut som Elvis. Och jag började åka på bra med stryk. Jag kunde få in i helskotta med stryk.

– Först spelade jag Apache med The Shadows helt instrumentalt, sen sjöng jag och spelade Blue Christmas med Elvis. Det var absolut första gången jag stod på en scen och det var sjukt nervöst, men kicken...

Under hela framträdandet hade John blicken i golvet, han vågade inte titta upp. Sen kom applåderna.

När han ser tillbaka på det jobbiga under skoltiden känner han att det, trots allt, bidragit till att göra honom till den person han är i dag.

– Man kan säga att det här eländet då började om. Det var en ganska stor skola med äldre barn och jag hade gått all in på rockabilly och Elvis och gick upp på morgonen och fixade håret i en timme – och det vart en riktig kulturkrock.

– Alla kunde gå in på biblioteket och se en bild på mig på förstasidan på KP och såg att, okej...

Efter det ändrades saker på högstadieskolan, tonåringar började ty sig till honom. Musikläraren gav honom fri tillgång till musiksalen och elever ville komma in på rasterna för att se John spela.

John Lindberg Trio föddes, och första skivan spelades in på Enviken Records med Staffansson.

– Jag tappade all kreativitet och ville inte ens se gitarren och började tänka att jag måste bli nån annan.

John Lindberg Trio fick sitt stora genombrott 2011 med skivan ”Made For Rock'n Roll”.

Han berättar att han en bit in i pandemin plötsligt insåg att han mådde helt okej. Faktiskt mer än okej.

Ganska hårda krav på dig själv?

– Ja, men jag dog inte under pandemin när allt föll. Om jag bryter armen vet jag att världen inte kommer gå under. Jag kommer att kunna läka och bli stark igen.

Pandemin ledde även till lite omflyttningar i bandet. 2015 hade Martin Engström lämnat bandet och in klev i stället Nathanael Marcusson från Sågmyra. Och Joakim Dunker som spelat i JLT i 16 år, utbildade sig till brandman under pandemin, berättar John Lindberg, när musikbranschen bromsade in.