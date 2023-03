Det gör så fruktansvärt ont inom mig och en enormt stor sorg inom mig att Brynäs IF spelar hockeyallsvenskan nästa säsong. Men inom mig finns det också en enorm hunger på att ta sig tillbaka och kärleken till Brynäs IF känns större än någonsin. För vi ska inte bara ta oss tillbaka utan vi ska hem igen, där Brynäs IF hör hemma.