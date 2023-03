”Just when I thought I was out, they pull me back in!”

Har försökt massor med gånger att bara släppa Brynäs och inte bry mig. Men det är precis som Al Pacinos klassiska replik som Michael Corleone här ovan i Gudfadern 3. Det går inte att göra slut med föreningen som funnits där hela livet. Och lika hålögd och uppgiven som Michael Corleone var när han insåg att hans försök att bli en legitim affärsman aldrig skulle bli av och att han var fast livet ut, så kände jag också bittert efter slutsignalen. Nu slapp jag hjärtattacken som Michael Corleone fick i spåren av den insikten tack och lov.

Maffiareferenserna är kanske både osmakliga och dumma. Låt oss kalla dem familje- och blodsband i stället så att ni förstår. Farfar gick på Brynässkolan i början av 1900-talet, pappa under 1940-talet, jag på 1960-och 1970-talet och min äldsta son hann med en årskurs på skolan 1992 innan familjen lämnade stadsdelen Brynäs. Vi har haft det i vårt dna i generationer och har inte haft något val eftersom vår identitet formats av Brynäs – både stadsdelen och laget.