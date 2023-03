Här är er nya verklighet, Brynäs: ”Det är fantastiskt roligt”

Fakta

Historik: Hockeyallsvenskan i dess nuvarande form (exklusive regler för avancemang) skapades till säsongen 2005.

Speldagar: Klubbarna spelar konsekvent onsdag och fredag. Utöver det sprids strömatcher på nästan alla dagar i veckan. Schemat går ihop eftersom att man alltid spelar under landslagsuppehållen.

TV-rättigheter: Precis som SHL har C More rättigheterna till hockeyallsvenskan, avtalet gäller till 2026. Under säsongen har Lars Lindberg varit kanalens profil i serien där också experter som bland andra Harald Lückner och Fredrik Söderström finns.

Årets säsong i siffror:

Seriesegrare: Modo, 109p

Poängkung 2022/23: Nick Schilkey, Björklöven: 68p (25+43)

Högsta publiksnitt 2022/23: Djurgården, 6204

Lägsta publiksnitt 2022/23: Västervik, 995

Rekord:

Flest matcher i Hockeyallsvenskan någonsin: Fredrik Höggren, 703 matcher för BIK Karlskoga

Tidernas poängkung: Henrik Björklund, 410 poäng (211+199) plus ytterligare 39 poäng i slutspel.

Längsta segersvit: Timrå och Modo, 16 matcher (20/21 respektive 22/23)

Längsta förlustsvit: Björklövem, 15 matcher (2013/14)

Flest poäng på en säsong: Jonathan Johnson, Modo, 79 (2019/20)

Flest mål på en säsong: Magnus Wernblom, Modo, 37 (2005/06)

Flest assist på en säsong: Niklas Olausson, Västerås (2008/09)

Flest utvisningsminuter på en säsong: Jani Honkanen, Växjö: 220 min (2005/06)

Yngsta målskytt: Filip Ekberg, Almtuna: 15 år 328 dagar.

Äldsta målskytt: Michael Nylander, AIK: 41 år 348 dagar.