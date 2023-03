Sumaya fick en efterlängtad revansch på Helges Fight Night

Efter att ha förlorat semifinalen på SM mot just Majken Sjölander från Djurgården IF i (december 2022) så har Sumaya väntat på att få revansch. Och som hon fick det, inför en entusiastisk hemmapublik. Jublet hade inga gränser när det stod klart att Sumaya hade gått segrande ur striden mot regerande svenska mästarinnan. När sedan Sumaya blev utsedd till galans bästa damboxare steg ljudnivån ytterligare några decibel i hallen.

Erfan Abbasi ställdes mot Uppsalas IF:s Juean Oukla i en match i publikens smak. Erfan började övertygande och slog en räkning på sin motståndare redan i första ronden. Andra ronden boxar han också övertygande för att sedan tappa något i sista ronden.

Kvällens andra förlust för Helge IF med domarsiffrorna 2-1. I tungvikten ställdes Helges Kevin Karlsson mot Fisksätra IF:s lovande Aryman Zaman. Kevin boxar bra men med för låg intensitet för att få med sig domarna. Fisksätraboxarens högre tempo fäller avgörandet. Förlust med 3-0.

Kvällens sista match var Gästrikland mot Dalarna i form av Helges IF:s Abdullahi Jama och BK Säters Jones Al-Zubaidi. Här är det också intensiteten som fäller avgörandet till slut. Abdullahi boxar bra och träffar fint men Jones lite mer beslutsamma boxning får domarna att ha Jones som vinnare med siffrorna 2-1. Marginalerna var inte på Helges IF:s sida denna kväll då inte mindre än tre jämna matcher slutat med 2-1 i förlust. Helges IF har en fantastisk hemmapublik som gav kvällen det där lilla extra även om marginalerna inte var på klubbens sida.

På dagen boxades mellansvenska diplomserien. Här ställde Helges IF upp med tre boxare. Tävlingen öppnades med Felicia Holm från Helges IF mot Osman Bataev från BK Hammaren. Felicia boxar rent och fint med sina långa raka slag. Hon slarvar dock bitvis med garderingen så det räcker inte hela vägen till seger. Förlust med siffrorna 20-22 . Helges IF:s Troy Löfstrand ställdes mot Morgongåvas Aron Sundelius. Troy höll ihop sin boxning bra och fick fin utdelning på sina kontringar. Seger med siffrorna 29-27. Sist ut för dagens tävling innan kvällens gala var Fadumo Abdinasir boxandes för Helge IF som ställdes mot Linus Burmeister från Kvivsta Boxning. Fadumo tog initiativet direkt men Linus stretade emot bra och kontrade. En jämn match där Fadumo hela tiden låg steget före men som slutade oavgjort 24-24.