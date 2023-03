Men sedan ishockeyn blev helprofessionell, och Brynäs IF ett företag som omsätter mer än hundra miljoner per år, krävs yrkeskunskap på samtliga poster. Precis som det behövs en auktoriserad revisor behövs det kompetens inom det idrottsliga. Då räcker det inte med Brynäsanda, med energi och vilja att vinna.

Ändå gjorde Brynäs IF Hockey precis det misstaget. Föreningen lurades av myten om sig själv och Brynäsandan. Efter finalplatsen 2017 satt Brynäs IF i en guldsits. Mycket tack vare en ledning som sett till att hitta rätt tränare, rätt spelare och rätt spelsätt. Det motsägelsefulla var att Brynäs just då valde att inte bygga vidare i samma riktning. Istället för att lita på professionalitet valde man att förtrollas av myten. Istället för kompetens valde man att gå på känsla.