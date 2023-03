Sporten storsatsar på lokalfotbollen – sänder 43 (!) matcher i vår

Fakta

Ettan:

2 april, 16.00: Nordic United FC – Sandvikens IF

7 april, 14.00: Sandvikens IF – Örebro Syrianska IF

15 april, 16.00: Motala AIF – Sandvikens IF

22 april, 16.00: Sandvikens IF – Stockholm Internazionale

29 april, 16.00: Umeå FC – Sandvikens IF

7 maj, 17.00: Sandvikens IF – Vasalund

13 maj, 16.00: Bodens BK – Sandvikens IF

17 maj, 19.00: Sandvikens IF – Täby FK

21 maj, 17.00 Sandvikens IF – IF Sylvia

27 maj, 16.00: Dalkurd – Sandvikens IF

4 juni, 15.00: Sandvikens IF – Piteå IF

11 juni, 17.00: Sandvikens IF – Sollentuna FK

18 juni, 16.00: IF Karlstad Fotboll – Sandvikens IF

22 juni, 19.00: Hammarby TFF – Sandvikens IF

Lokalfotbollen:

6 april, 19.00: Gefle IF – IK Brage, div. 1 N dam

8 april, 15.30: Falu BS – Årsunda, div. 3 SN herr

10 april, 13.00: Kvarnsvedens IK – Sandvikens IF, div. 1 N dam

10 april, 17.00: Sandvikens AIK – Hudiksvalls FF, div. 2 NS herr

14 april, 19.00: Kvarnsvedens IK – Sandviken AIK, div. 2 NS herr

15 april, 16.00: Sandvikens IF – Gefle IF, div. 1 N dam

22 april, 13.00: Gefle IF – Bele Barkarby, div. 1 N dam

22 april, 16.00: Sollentuna FK – Sandvikens IF, div. 1 N dam

29 april, 13.00: Sandvikens IF – Sunnanå SK, div. 1 N dam

5 maj, 19.15: Västerfärnebo AIK – Årsunda IF. div. 3 SN herr

6 maj, 14.00: Själevads IK – Sandvikens IF, div. 1 N dam

7 maj, 13.00: Gefle IF – IFK Östersund, div. 1 N dam

13 maj, 16.00: Sandvikens IF – Ope IF, div. 1 N dam

13 maj, 13.00: IF Team Hudik – Gefle IF, div. 1 N dam

18 maj, 14.00: Sandvikens AIK – Österåker United FK, div. 2 NS herr

20 maj, 13.00: Gefle IF – Kvarnsvedens IK, div. 1 N dam

3 juni, 13.00: Sandvikens IF – Heffnersklubbans BK, div 1 N dam

3 juni, 13:00: FC Gute – Sandvikens AIK, div 2 NS herr

4 juni, 13.00: Sollentuna FK – Gefle IF, div 1 N dam

9 juni, 19.00: Helges IF – Forsbacka IK, div 3 SN herr

10 juni, 14.00: Bele Barkarby – Sandvikens IF, div 1 N dam

11 juni, 12.00: Gefle IF – Sunnanå SK, div 1 N dam

17 juni, 14.00: Själevads IK – Gefle IF, div 1 N dam

22 juni, 19.30: Sandvikens AIK – Skiljebo SK, div 2 NS herr

22 juni, 19.30: Bollnäs GIF FF – Årsunda IF, div 3 SN herr

25 juni, 16.00: Gefle IF – Ope IF, div 1 N dam

25 juni, 16.00: IFK Östersund – Sandvikens IF, div 1 N dam

05 augusti, 13.00: Gefle IF – Sandvikens IF, div 1 N dam

*Med reservation för ändringar