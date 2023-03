Tullens larm: Allt vanligare med unga smugglare

På tre år har antal ärenden där barn och unga under 18 år misstänks fördubblats. I verkets statistik syns även en ökning av misstänkta barn som är under 15 år. För tre år sedan involverade bara fyra utredningar barn under 15, medan det år 2022 hade ökat till 29 ärenden, skriver Tullverket i ett pressutskick.