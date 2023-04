Gunilla informerade om hedersrelaterat våld och förtryck där även barnäktenskap ingår. Hon samarbetar med en byrå i Gävle-Uppsala som är specialinriktad på ämnet. De företräder även socialtjänsten i vissa kommuner. Hedersförtrycket innebär att familjens heder hänger på flickornas och kvinnans beteende. Flickornas situation i Sverige är mycket hårt begränsad, de får gå i skolan men ingenting annat. Många flickor har försvunnit under åren och har blivit bortgifta. Var femte flicka under 18 år i världen är gift, i u-länderna är det 40 procent som är gifta. När det gäller pojkarna så är det en av 30 under 18 år som är gift.