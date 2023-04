Hot och hat fick Theoz att ställa in i Furuvik

Furuviksparken gick under måndagseftermiddagen ut med sina första bokningar i parken under sommaren 2023. Populära Theoz, 17 år, var en av dem men bara några timmar senare gick han ut i en story på Instagram att han har valt att inte spela. Han beskrev dock inte varför. När vi frågade hans pressansvariga Therese Hädinggård under tisdagsförmiddagen var svaret.