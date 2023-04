Zelmerlöw bildar band med gamla gästrikar

The Agreement kallar sig Måns Zelmerlöws band som enligt ett pressmeddelande ”har vuxit fram genom åren”. I bandet är det två av sex som har koppling till Gästrikland. Trumpetaren Nils Janson som är uppvuxen i Sandviken och så sent som förra veckan hamnade på plats 54 över de mest strömmade låtarna härifrån med sin ”Apollo”. Den andra är Joacim Backman som bodde många år i ungdomen i Gävle och ofta agerar livemusiker under stora artisters turnéer. Exempelvis under Diggiloo på Högbo Bruk förra året.