Men om man skulle göra en vetenskaplig studie om hur mycket tid man ger till varje barn på en dag så blir det inte mycket per barn, just på grund av antalet barn per pedagog. Alla som jobbar inom detta är riktiga hjältar och gör jobbet med bravur. Era hjärtan slår för barnens bästa, inget snack om saken, men förutsättningarna är inte de bästa överallt just nu. Ni förtjänar det bästa!

Finns mycket att jobba med och jag hoppas verkligen det blir bättre för alla så att alla som är i början av arbetslivet vill fortsätta i 20 år som du.

Tack å hej