Många Gävlebor går ändå på tvärs mot Ekman och förordar COP 15 (Conference of Parties) strategin och dess nya åtgärdsmål 12, ett åtgärdsmål samtliga parter var överens om. COP 15 hölls i Montreal under december månad 2022. Åtgärdsmål 12 är en grön eller blå infrastruktur som handlar om ökad biologisk mångfald i tätbebyggda områden. Är den förenlig med Ekmans hypotes ”En tät stad är en klimatsmart stad”? Åtgärdsmål 12 uppmanar till en hållbar omställning av städer och infrastruktur och att främja gröna och blå områden för att säkerställa och öka ekosystemtjänster, såsom buller- och temperaturreglering, rening av luft och vatten, skydd mot översvämningar, lokal matproduktion eller bidrag till människors livskvalitet.

Jag har tyvärr inte läst signaturen O.S insändare, den insändare Ekman besvarar. Mitt råd till Ekman är inte att lyfta på ändan och ge sig ut i verkligheten, utan att avgå. Jag förutsätter därmed att Gävlebor önskar en stadsplanering som tar hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemfunktioner och att tillgången till dessa bör ökas för att förbättra människors hälsa, välbefinnande och relation till naturen. Alltsedan 2012 har jag skrivit insändare i detta ämne och blivit bemött av både ros och ris. Facebook gav mig ris för mina parkbevarande åsikter runt 2012 framförda av organisationen YIMBY (Yes In My Backyard) med en ideologi liknande Ekmans. Det var under den tid hundraåriga äppelträd föll för förtätningshysterin. Nu har mycket vatten runnit genom Gavleån sen dess utan att ändra kurs, något elimpulserna gjort hos natrium-kaliumpumpens axon i människans hjärna. Ändock tycks det som förtätningssyndromen ånyo letat sig hela vägen in i Samhällsbyggnadsnämnden.