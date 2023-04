Höghus är problematiskt, det skapar social oro, ensamhet, nedskuggning, döda gator. Läs gärna forskning gjord på detta innan ni talar. Kvartersstaden enligt klassiskt mått, med 6-7 våningar. Vackra fasader, innergårdar, butiker i botten. (Adam architecture på uppdrag av Brittiska regeringen Making Better Places: The ADAM Architecture experience of housebuilding and masterplanning). Detta skapar även mer befolkningstäthet än höghuskomplex. Paris har högre densitet av befolkning än Hong Kong. Yougov gjorde undersökning där 77 procent föredrog klassisk mänsklig arkitektur framför modernistisk (Yougov 14 oktober 2009). SVT Novus gjorde precis en undersökning där det visar sig att minst 71 procent föredrar klassisk arkitektur (SVT Novus 6 mars 2023).

Bort med den auktoritära politiska adeln