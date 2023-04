Problem redan under fosterstadiet och perioden upp till fem år kan ge livslånga konsekvenser, skriver Eva Lindberg (S). Därför måste ojämlika förhållanden brytas tidigt i livet. Foto: Socialdemokraterna Gävleborg

Ökad jämlikhet och social utjämning är Socialdemokraternas huvuduppgift. Och det finns som synes att göra, för ojämlikheten är stor i vårt län och den växer.

Störningar under fosterstadiet och under perioden upp till fem år kan ge livslånga konsekvenser. Barns hälsa är också beroende av familjebakgrund och uppväxtmiljö i övrigt, och ohälsa under barnåren samvarierar med problem längre fram i livet.

Vården och stödet som ges under graviditet och förlossning har betydelse både för jämställdheten mellan kvinnor och män och för barnens hälsa och framtida möjligheter. Det kan få långvariga konsekvenser för ett barn om modern använder tobak eller narkotika, dricker alkohol eller fastar under graviditeten. Även psykisk och fysisk ohälsa hos modern, våld i familjen eller sjukdomar kan försämra förutsättningarna för barnet under graviditet. Genom en utvecklad mödrahälsovård minskar dessa risker.