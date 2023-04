Samarbetet utökades 2015 till att också innehålla gemensam budget- och skuldrådgivning till alla invånare i dessa fem kommuner. Kommunerna har alltså inte ett köp- och säljavtal mellan sig utan ett samarbetsavtal. Detta avtal bygger på att alla kommuner bidrar ekonomisk i förhållande till invånarantal i den egna kommunen, men alla invånare har lika tillgång till verksamheten. När Konsumentverket inhämtar uppgifter till sin årliga kartläggning så passar inte Konsument Gästriklands samarbetsavtal ”in” i mallen då siffror inhämtas per kommun.

För att få den rättvisa bilden av hur det ser ut i Konsument Gästriklands kommuner behöver siffrorna per kommun räknas ihop och tid för rådgivning per skuldsatt i alla dessa fem kommuner är 84,5 min per person och år.

Sara Stenquist

Enhetschef, Konsument Gästrikland