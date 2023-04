Gävles Meat Loaf siktar ännu högre

Den 2 juni är Gävlebon Joakim Starrin, 33 tillbaka med sin Meat Loaf-hyllning i Gävle, denna gång på Gasklockorna. Däremellan har han lyckats få fem poäng för showen 75 years of hell, but heaven can wait i Sandviken och hunnit bli pappa. Nästa steg är att få ut den unika showen på Sverigeturné likhet med andra kringresande hyllningskoncept.