Bravo, Barbro Sollbe!

Tack för insändaren om de kinesiska studenterna! Jag har själv svarat på den, men ditt svar var bättre. Det jag emellertid inte kan skriva under på är att Mao-tiden skulle ha varit "hemsk". Ur den kinesiska arbetarklassens synvinkel var den tiden bättre. Det partihögern under ledning av Teng Hsiao-ping gjort är att man demonterat det sociala välfärdssystem som Mao Tse Tung byggde upp i Kina. Så blir det alltid när högern tar över, oavsett i vilken skepnad den dyker upp. Det man emellertid med emfas bör framhålla och ta avstånd från är förföljelsen mot kristna grupper i Kina under Mao såväl som nu. Den lyfts aldrig fram. Så fort det är fråga om en viss annan religion slås det dock alltid på stora trumman. De kinesiska studenter jag träffade här i Gävle då det begav sig var mycket sympatiska och ödmjuka människor.