Meta slog förväntningarna

Omsättningen under första kvartalet blev 28,7 miljarder dollar. Det var betydligt bättre än analytikernas förväntningar som enligt Refinitiv låg på under 28 miljarder dollar. Meta förväntar sig också en ökning under nästa kvartal då koncernen siktar på en omsättning på mellan 29,5 och 32 miljarder dollar, enligt CNBC.