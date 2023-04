Eftersom inget talar för att sittande regering tänker göra något för den svenska välfärden, behöver vi nu blicka framåt för att ta itu med underskotten och göra nedskärningarna så lite kännbara det bara är möjligt. Ett sätt är att använda de medel vi socialdemokrater och våra samarbetspartier sparat ihop under vår tid i ledningen, när vi också hade en socialdemokratiskt ledd regering som satsade på välfärden. Inte minst under pandemin när sjukvården befann sig under mycket stor press fick vi nödvändigt stöd från Magdalena Anderssons regering. I den så kallade resultatutjämningsreserven som vi byggt upp till i dag finns ungefär 900 miljoner kronor. Reserven kan användas för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Det är precis därför det har varit så viktigt för oss att ha ordning och reda i finanserna. Nu måste dessa avsatta medel användas.