Reglementena ger ju generella rättigheter till kommunstyrelsen att bryta mot kommunallagen. Nämnden är alltid ansvarig för sin förvaltnings all verksamhet. Detta innebär att nämnden måste ha full rådighet över verksamheten och för det är det direkt olagligt om något organ på sidan om nämnden ges rätt att på något vis styra/ge direktiv till förvaltningen. Reglementena ger mot kommunallagen kommunstyrelsen, kommunalråden via kommundirektören och kommundirektören möjlighet att styra förvaltningarna bakom nämndens rygg både vid myndighetsutövning och förvaltningsverksamhet, vilka flyter in i varandra så det går heller inte att särskilja dessa saker i styrningshänseende. Vid tillämpning av §8 gäller, att kommunstyrelsens rättigheter aldrig får inkräkta på nämndens möjlighet att ha rådighet att ta det fulla ansvaret som lagen kräver.