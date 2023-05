Ex-Gävlebo frontar turné

Det har hunnit gå hela fem år sedan Linda Varg lämnade Gävle efter att ha bott här några år under 10-talet. Sångerskan ursprungligen från Avesta slog i genom i gruppen Supernatural 2002 och syntes i Idol 2010 som finalist. I dag jobbar hon som artist och låtskrivare. Men trots många år som soloartist så kommer hennes första soloskiva först nu i maj vilken heter "In the end". Hon turnerar just nu solo akustiskt i Sverige.