Har tränat ett antal år på Fjärran och säkerheten där är under all kritik. När jag tränar på morgonen vid 06.30 är alltid de breda dörrarna för till exempel rullstolar öppna. Under sommaren står alltid dörren i korridoren förbi gymmet ut mot poolen öppen. Problemet med säkerheten är inte personalens utan det ligger på Gävle kommun som i alla lägen försöker att spara! Utan konsekvens. Se till att ha rätt bemanning på sjukhus, äldrevård, skola med mera så märker ni att alla kommuninvånare och er personal mår bättre, ni får en bättre kommun. Skulle jag sköta mitt jobb på samma sätt som ni sköter ert så skulle jag vara arbetslös.