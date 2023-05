S-kvinnor i Gävleborg skriver på Valborgsmässoaftonen i en debattartikel om klimatet att havsnivån har stigit med två meter. Detta märkliga påstående bör inte få stå oemotsagt. Under vilken period har detta i så fall skett? Av artikeln får man uppfattningen att höjningen varit under 2022, vilket i så fall är en gigantisk överdrift då höjningen under ett år normalt brukar vara högst två millimeter. Det skulle vara intressant att få ett förtydligande från S-kvinnorna om detta, och om varifrån man hämtat dessa alarmistiska uppgifter.