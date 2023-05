Den nya alkoholpolicyn, som antogs under 2022, innebär en begränsning för lokala alkoholproducenters provsmakningsverksamhet, och har lett till att bland annat bryggerier fått sluta ta emot besökare som är nyfikna på ett lokalt öl och att se hur det produceras. De nya reglerna innefattar en omfattande minskning av vad man som provsmakningsarrangör får servera; från 15 centiliter öl per glas till fyra centiliter öl per glas samt ett tak på max 32 centiliter öl totalt per tillfälle. För ett mikrobryggeri i Gävle innebär detta inte lönsamhet och har lett till att man valt att avsluta sitt provsmakningstillstånd. Men kanske var detta Socialdemokraternas plan hela tiden?

Det finns inget tvivel om att ökad alkoholkonsumtion hos kommunens invånare inte är önskvärt, men i detta fall handlar det om smakprovning i samband med rundvisning och ett passande tilltugg. Att man begränsar bryggerierna till att endast få servera volymen av ett snapsglas öl till besökarna är att indirekt bomma igen deras smakprovningsverksamhet. Gävle kommun sticker ut i landet med dessa strama begränsningar, och säger i praktiken att vi inte välkomnar lokala alkoholproducenter.

Det är dags för Gävle kommun att, likt de flesta andra av Sveriges kommuner, lyssna in våra företagare och deras behov, istället för att undergräva deras existens. Detta är bara ett exempel på hur Socialdemokraternas politik leder till att företag tvingas begränsa sin verksamhet. För att förhindra att företag flyttar från Gävle, och att nya företag ska välja att etablera sig i kommunen, måste man börja lyssna på de som kan ämnet, det vill säga företagarna själva. Utan ett bra lokalt näringsliv förlorar Gävle sin charm, och vi moderater vet var våra prioriteringar finns.

William Elofsson (M)

Kommunalråd i opposition Gävle kommun

Eva Marja Andersson (M)

Andre vice ordförande Socialnämnden Gävle kommun