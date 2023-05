Fansens värvning missnöjd med inledningen

Antonio Yakoub kom på lån under andra halvan av förra säsongen och var med och sköt GIF till superettan med sina sex mål. När GIF:s budget tagit slut i januari gick klubben ut och bad fansen om pengar för att kunna köpa in Yakoub från Assyriska. Fansen samlade in över 170 000 kronor och affären gick i hamn.