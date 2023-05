Ny natt med minuspriser på el

Snittpriset på el sjunker i Norrland till 4 öre per kilowattimme (kWh) under onsdagsdygnet. I elområde 3, Svealand och norra Götaland, faller priset till nio öre medan skåningarna får betala 31 öre per kWh, ner från 62 öre på tisdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.