Enligt EU:s direktiv är kundföretag som hyrt in konsulter under en period av 24 månader under en 36-månadersperiod skyldiga att erbjuda en anställning. När Consid nyligen arrangerade ett seminarium om LAS-förändringen i riksdagen berättade parterna från LO och Almega, som var med och förhandlade fram lagen, att vi i Sverige luckrat upp skrivningarna något. Men trots det riskerar den nya lagen att skada branschen allvarligt. Som kundföretag erbjuds du i Sverige två valmöjligheter, antingen erbjuder du konsulten en anställning eller så betalar du motsvarande två månadslöner. Två alternativ som båda, både gemensamt och enskilt, riskerar att skada den svenska konsultbranschen allvarligt. Många företag riskerar att förlora stora delar av sin spetskompetens, vilket kan begränsa deras konkurrenskraft i ett globalt perspektiv och bidra till kompetensflykt.