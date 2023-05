Linje 14 tar mig för all del hela vägen upp till Hemlingby Köpcentrum från Brynäs, men: den bussen går bara två gånger i timmen på vardagar. Väl uppe vid Hemlingby Köpcentrum, som omfattar minst 30 minuters restid, uppstår nästa problem: Jag måste byta buss för att komma hela vägen upp till Jula. Jag tvingas alltså kliva av vid Hemlingby Köpcentrum, vänta på linje 4, och därefter åka ytterligare två hållplatser.

Gävle kommun erbjuder alla som har fyllt 65 år och är folkbokförd i kommunen fria resor med 65+ biljetten mot en årsavgift på för närvarande 280 kronor. Med 65+ biljetten får man resa fritt med alla X-trafiks bussar inom Gävle kommun samt med UL:s trafik på sträckan Gävle-Furuvik mellan klockan 9-15 under helgfria vardagar. Detta förmånliga erbjudande gäller endast de tider då det är få resenärer i kollektivtrafiken, vill man resa före klockan 9, efter klockan 15 eller på helger betalar man vanligt pris för sin resa.

Ett tips är att köpa en seniorbiljett, den gäller för obegränsat resande med alla X-trafiks bussar och X-tåg i hela Gävleborgs län under 365 dagar för den som fyllt 65 år. Biljetten kan betalas via autogiro och kostar då 280 kronor per månad. Kontakta gärna vår kundservice på 0771-9 10 10 9 så kan de berätta mer.

Therese Nilsson

enhetschef Kund och försäljning X-trafik