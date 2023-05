Om du bor längs en kommunal bostadsgata där du upplever att hastigheten är för hög kan du ansöka om att få ställa ut ett tillfälligt fartgupp. Tillståndet innebär att du får placera ut fartguppet under perioden 15 maj-30 september. Ni som bor efter Hedvägen i Valbo är välkomna att söka och gör det via Gävle kommuns webbplats gavle.se ”Tillfälliga fartgupp i bostadsområden”.

Vi har gjort trafikmätningar på Hedvägen och varje dygn passerar drygt 500 fordon vägen. Antalet fordon per dygn är inte något som sticker ut i kommunen. Det är många föräldrar som hämtar och lämnar sina barn med bil och använder vändplanen intill Alborga skola. Bilarna har en snitthastighet på 25 kilometer i timmen.

Gatans bredd medger tyvärr inte att vi kan skapa en större trottoar eller bygger en enskild gång- och cykelbana. Vi följer också kraven för att sikten är god på platsen. När en bilist kör från Alborga skola har föraren 10 meter fri sikt upp i backen.

Felparkerade fordon efter gatan ansvarar Gävle parkeringsbolag för. Vi ska däremot se över hur vändplanen kan användas på bästa sätt. Hedåsgatan ingår i Gävle kommuns beläggningsprogram och vi åtgärdar gatan när det uppstår ett behov. Upptäcker du ett hål i gatan eller något annat fel kan du enkelt rapportera in det via kommunens e-tjänst för felanmälan eller ringa in till vår kundtjänst 026-17 80 00.

