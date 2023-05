Klubbchef Daniel Kraft betonade ett hållbart ekonomiskt och administrativt koncept för Gefle IF, vilket ingalunda kan mätas mot de stora klubbarnas resurser. Målsättningen elit är uppnådd för herrlaget i Superettan och strävan är att även lyfta damlaget högre i seriesystemet. I damtruppen finns övervägande Gävleflickor, medan sex grabbar med Gävlerötter ingår i herrtruppen. I Gefle IF:s fotbollsakademi utvecklas både pojkar och flickor från 17 till 19 år. Upp till 19 år ska man kunna spela kvar i föreningen. Den mycket omfattande ungdomsverksamheten är socialt integrerad och ungefär 30 procent har rötter i invandrarfamiljer.

Mikael Bengtsson kom för fyra år sedan från Sundsvall till Gefle IF som tränare. Ett mått på hans kapacitet får sägas vara att laget i år avancerat till Superettan. Som tränare vill han verka för medveten och konsekvent spelidé och för samstämmig kultur i föreningen. Det gäller att komponera sitt lag som en harmonisk mix av individuellt duktiga spelare, men även att ta hänsyn till dem som unika personligheter.

Efter fakta och reflektioner av klubbchef och tränare i Gefle IF valdes Ann Gerd Bergdahl, RF/SISU Gävleborg till ordförande för årsmötet som blev smärtfritt. Verksamhetsberättelsen uppmärksammade att föreningen för tredje året hedrats med ett stipendium 10 000 kr från Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. För uppskattad idrottshistorisk verksamhet var den hedrande motiveringen. Uppskattade aktiviteter under 2022 var program om Strömvallen inför arenans 100-årsjubileum och medlemsresa till Kungsbergets Alpina och Järbo IF. Medlemsbladet Gästriken, som berättar idrottshistoria och redovisar verksamheten, vinner alltmer uppskattning.

Ove Grip avtackades för sin tid som styrelseledamot. Övriga ledamöter omvaldes med Gunnar Lindbom som ordförande. Anders Hedbom blev ny ordinarie ledamot med fortsatt ansvar för medlembladet Gästriken. För detta uppdrag och för sitt mångåriga ledarskap i Gävle GIK hedrades han med Gästrikeidrottens Historiska Förenings diplom. Sådant diplom för idrottshistoriska insatser mottog även 100-års jubilerande förening Kungsgårdens SK och klubbens eldsjälar Sten Peterson och Kalle Wall.