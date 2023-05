Satsning på norr gör avtryck i konsten

När Mattias Olofsson fick ärva sitt hus i en by mellan Umeå och Skellefteå kom han till en plats i förfall, där folk hade flyttat iväg och skolan stängts. Han började knacka på dörrar och lära känna sina grannar, och i bildsviten "Anywhere but nowhere" reflekterar han kring vad det är att bygga en gemenskap och tillsammans ta hand om en plats.