Nu är pandemin över och vi ser även att resandeutvecklingen stadigt ökar även om vi ännu inte är tillbaka på 2019 års nivå. Det viktigaste just nu är därför att sätta in åtgärder som kan snabba på den utvecklingen. Därför anser vi att det är olyckligt med en större prisförändring under hösten då det riskerar att få folk att välja bort kollektivtrafiken som färdmedel.