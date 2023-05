Månader av väntan på besked från Kommunals a-kassa

Sedan i mitten av mars har Merja Jansson lämnat in fem arbetsgivarintyg, intyg från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och läkarintyg till Kommunals a-kassa. Trots det kom varken något beslut om ersättning eller respons från a-kassan – bara ännu fler uppmaningar om att lämna in arbetsgivarintyg. Varför de intyg som hon redan hade skickat in inte räckte fick hon inte veta.