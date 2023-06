FSV Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och -regioner har under många år verkat för att delar av värdena från energiproduktionen ska tillfalla de områden som släpper till sina naturresurser. Vi har gjort det med insändare, debattartiklar, riksdagsbesök, medverkan i medieprogram med mera. Förståelse från beslutsfattare och allmänhet har ökat och under förra våren tillsatte regering en utredning runt vindkraften – ”Incitamentutredningen”.

FSV hade ett möte med huvudsekreterarna. Vi kände en optimism när vi lämnade dem med utredningens samråds-PM. Därefter kom dråpslaget, när de uppenbart av regeringen förbjudits att gå fram med förslaget om kommunal fastighetsskatt, som fanns i PMet, vilket helt försvunnit i betänkandet. Den frågan som för oss var den viktigaste.

Vid en jämförelse med våra grannländer Norge och Finland ser vi avsevärda skillnader. Fastighetsskatten till kommunerna är i Finland i flera fall på 200 tkr per vindkraftverk och år. Bygdepengen för vindkraft i Sverige är från noll till ca 40 tkr/verk och all fastighetsskatt går till staten. LVK i Norge drar in cirka sex miljarder kr/år för vattenkraftsintrången. Sveriges kommuner däremot har tillgång till endast drygt 0,1 miljarder kr/år i bygdepeng. De norska vattenkraftskommunerna är tillförsäkrade pengarna och kan budgetera dem. Orättvisorna är uppenbara.