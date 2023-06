Minnesord: Sven-Olof kommer att sprida glädje dit han kommer

Då han träffade Torborg, som var nyinflyttad lärare från Norrbotten, inleddes ett nytt kapitel. De flyttade in på övervåningen vid Göras. Maja och Zakris bodde på nedervåningen. Britta föddes 1962, och sju år senare föddes Anna.

En av Svens ögonstenar var den gamla traktorn Fordson Major av årsmodell -54. Dock behövdes det köpas en modernare, mer funktionsduglig traktor. Men åsikterna i hushållet gick isär om hur många traktorer de skulle ha. Till Svens stora förtvivlan bestämdes att Majoren skulle bort. Under stor sorg fick Sven köra ner sin älskade Fordson Major till Gigantic i Järbo, där den sattes ut till försäljning. På hemväg från jobbet tog han ofta vägen förbi, för att titta om den fortfarande stod kvar och för att ge den en klapp på huven.

Potatisen skulle sättas på våren, det skulle tröskas på hösten och sen skulle det sås på våren. Lägg där till arbetet i skogen på helgerna under vinterhalvåret. Helgerna var fulltecknade minst sagt.

Efter skilsmässan träffade han Haldis som flyttade in vid Göras. Midsommarfirandena vid Göras blev en mångårig tradition. Haldis bror och hans fru kom från Norge och deltog i spelandet med dragspel och fiol. Grannar och vänner bjöds in. På åkern bakom stallet campade Svens gamla barndomskompis med släkt och vänner och alla deltog i midsommarfirandet. Det var tjo och tjim, men när Amazing Grace och Gunnar Vägman spelades, blev det helt tyst och inte ett öga var torrt. Sven satt bakom sitt dragspel och smålog, just så här ville han ha det…

Sven drabbades av sjukdom på äldre dar. Men han behöll sitt positiva sinne och förmågan att ge positiv energi. Han hade turen att få bo på Åsgården där det fanns personal som såg vad som gjorde honom lycklig och tog ut honom på cykelturer i det fina vädret eller blandade honom en Irish coffe.

Sven har nu lämnat jordelivet för något annat. Vi får hoppas att en cykel, med dragspel hängande på styret står och väntar på honom. En sak är säker – han kommer att sprida glädje dit han kommer!

Britta Zakrisson, Anna Florinus