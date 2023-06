Det är lätt att inse det höga antalet ledamöter i riksdagen som helt onödigt och kostnadsdrivande. Vi ser ju dagligen inslag i tv från debatter i riksdagen med endast under 20 ledamöter närvarande och under pandemin klarade riksdagen att klubba de viktigaste besluten med endast under 60 närvarande ledamöter.

Inför nästa val till riksdagen föreslår jag därför att vi minskar antalet riksdagsledamöter med 70 stycken. Ett enkelt beslut som kan tas av socialdemokrater och moderater i förening utan alltför stora protester från övriga partier. En lite besparing under svåra tider men med ett stort symbolvärde. Möjligen kan beslutet kompletteras med att sänka kravet på ett partis röstetal från fyra procent till tre i samma val.

Björn Frankson