Gävle kommun måste spara, de spar in på vatten i fontäner, drar in buss 95 samt lägger ned bastun i Hemlingby med mera. Överföringsmedel från Gavlegårdarna ska gå dit de behövs. Även Gavlegårdarna måste spara, de har inte råd att köpa in nya utemöbler, inte ens en burk färg till befintliga möbler, de drar in på underhåll av lägenheter, planteringar, lekplatser och så vidare.