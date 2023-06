Hur tänkte Gävle kommun när man beslöt att riva att fullt fungerande bibliotek och bygga ett "kulturhus" för kanske i slutänden 600-800 miljoner? Besökte ofta gamla biblioteket, vi var kanske 10-12 besökare plus några studenter med sina laptop, gott om plats och fullt godkänd miljö för att låna böcker och läsa tidningar och tidskrifter som intresserade. Vid större evenemang fanns väl konserthuset att hyra in sig i, nu måste kommunen dra in på viktiga samhällsfunktioner för ekonomin går inte ihop. Hur tänker våra styrande, fy tusan vilket slöseri med skattepengar, herre gud vad tänkte ni med?