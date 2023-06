"...det manligaste man kan göra just nu är att låta grillen stå och äta en pastasallad istället."

Då kom jag tillbaks till jobbet i mitten av juli, och kastades rakt in i vad som bokstavligt talat kan kallas ett inferno. Jag pratar givetvis om de stora skogsbränderna väster om Ljusdal; Nötberget. Enskogen. Ängra. Orter som vi normalt aldrig nämner blev en riksangelägenhet under ett par torra och heta sommarveckor. Även om jag själv inte ens var i närheten av brandhärdarna levde jag med dem dag och natt. Först några månader senare fick vi på radion tillåtelse att resa genom det drabbade området. En mycket olustig resa. Mil efter mil efter mil av totalt sönderbränd skog. Jag har fortfarande svårt att ta in hur stora de där bränderna faktiskt var.