Det som är bra med det nya arbetslivet är just hur flexibelt det är. Många av oss har i stor utsträckning faktiskt möjlighet att välja när och var vi gör vårt jobb. För många är det en välsignelse. Ett sätt att få ihop livspusslet. För andra blir det en förbannelse eftersom jobbet pockar på, dygnets alla timmar, årets alla dagar. Kanske hemma i sängen innan du lägger dig, eller på stranden när du egentligen tänkte bada med barnen. Så kan vi inte ha det. Vi ska inte behöva offra våra liv för jobbet.

Behovet av en tillgänglighetspolicy på företagen har nog aldrig varit så angeläget som i dag. Den ständiga tillgängligheten till jobbet genom våra mobiler och datorer inkräktar på tid som är till för din återhämtning. Din återhämtning får aldrig ske på arbetsgivarens villkor. Syftet med semestern är just att du ska vara ledig för att kunna vila och återhämta dig. Din arbetsgivare är faktiskt skyldig att se till att du är helt ledig från arbetet under din semester.

Arbetsgivaren ska enligt lag organisera arbetet så att du har minst fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommarmånaderna, om inte annat branschavtal gäller. Du behöver inte vara tillgänglig för arbetsgivaren utan har rätt att vara helt ledig under semestern. Du har ingen skyldighet att vara anträffbar på mobil eller mejl under semestern. Du ska inte heller ha beredskap eller jour under semestern.