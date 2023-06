Vi socialdemokrater i Gävleborg som har förtroendeuppdrag i regionfullmäktige och i riksdagen har under våren lagt extra tid och kraft på att arbeta fram och föreslå konkreta åtgärder för att förbättra barns psykiska mående i vårt län. Vi gör det för att öka jämlikheten i Gävleborg.

Barn som lever i social och ekonomisk utsatthet löper mycket högre risk att skrivas in på sjukhus och att dö under barndomen än andra barn. De här barnen har sämre hälsa och tandhälsa även i vuxen ålder och sämre förutsättningar för lärande, arbete och en egen inkomst. Det är centralt att barn får tillgång till en vård som tar hänsyn till just barns förutsättningar och behov så att de kan utvecklas och må bra även i vuxen ålder.

Men det krävs specifik kompetens för att upptäcka, utreda och behandla psykisk ohälsa hos barn, bland annat eftersom det tar olika uttryck och har skilda behov, från de yngsta åren till ungdomen. De här kompetenserna är nödvändiga och behöver finnas inom primärvården i vårt län för att kunna möta barn med psykiska vårdbehov och för att kunna arbeta nära och tillsammans med familjen.

Primärvården i Gävleborg behöver därför utveckla såväl den allmänna som den specifika barn- och ungdomskompetensen. Det är viktigt att bygga upp det som kallas för psykosociala team där flera kompetenser finns för att hjälpa och stödja barn som mår dåligt. Dessutom behöver primärvården kunna erbjuda riktade föräldrastöd och psykologiska insatser för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn.