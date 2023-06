Häcken mot walesiskt lag i CL-kvalet: "Överkomligt"

Häcken är regerande mästare i Sverige och får kvala till Champions League. Nu står det klart att Häcken ställs mot The New Saints från Wales i Champions League-kvalets första omgång.

– Ska man ta sig till Champions League måste man kunna slå alla de lagen. Jag har inte så bra koll på The New Saints, men det är väl ett överkomligt motstånd för oss, säger Häcken-spelaren Even Hovland till Fotbollskanalen.