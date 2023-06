Missen vid fullmäktiges offentliga möte – dörrarna hölls låsta

För att ta sig in till fullmäktigemötet i Gävle måste man passera receptionen på nedre botten i stadshuset och ta trapporna upp till Spegelsalen där mötet hålls. Dörrar som normalt är låsta hålls då öppna eftersom mötet måste vara tillgängligt för alla enligt lag. Under mötesdagarna finns ordningsvakter på plats som håller koll på dem som passerar till Spegelsalen. Men när receptionen stängde klockan 16.00 under måndagen så gick alla hem och samtliga ytterdörrar låstes.