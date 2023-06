Svårt sjuka kommer ständigt i kläm när vården bollar patienter mellan sig. Är du då dessutom en deprimerad människa med psykisk sjukdom i behov av hjälp riskerar konsekvenserna bli fullkomligt livsfarliga. Enligt Folkhälsomyndigheten är nämligen just den kombinationen en av de största riskfaktorerna bakom självmord.

Ändå är det bemötandet precis det som hände Christian Uppgren Mörkervi, som Gefle Dagblad intervjuat på en permission från psykvården. Han är bipolär och sökte hjälp hos vuxenpsykiatrin när han kände att han var på väg in i en ny depression. De bollade honom vidare till primärvården på hälsocentralen som tyckte att han var för sjuk och i sin tur bollade honom tillbaka till vuxenpsykiatrin. Under bollandet hit och dit påverkades hälsan negativt. Christian Uppgren Mörkervi har inte tagit sitt liv, men det slutade med ett betydligt förvärrat tillstånd innan han till slut lades in akut och i dag får elbehandling – eftersom han har blivit så djupt deprimerad.