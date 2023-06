Arvsfondens nya och förmånligare regler införs av flera anledningar. För det första är lokaler och anläggningar av stor betydelse för våra målgrupper, för det andra har ideella föreningar drabbats hårt av pandemin och många är i behov av stöd och för det tredje finns det pengar i Allmänna arvsfonden. Pengarna ska inte samlas på hög, utan göra nytta för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Ny lagstiftning har gett Arvsfonden ökade möjligheter att finansiera även andra typer av utvecklingsprojekt än byggnationer. Numera ingår till exempel personer över 65 år som en av fondens målgrupper. Stödet kan handla om utveckling av verksamheter, metoder, arbetssätt, hjälpmedel med mera. Arvsfonden finansierar projekt inom allt från livsavgörande teman som hedersvåld, suicid och habilitering till teman som musik, film och idrott. De nya kraven på projektansökningar gör att fler föreningar från Gävleborg har möjlighet att få utvecklingsprojekt finansierade.

Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Kronoberg var det län som under 2022 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet. Det visar Arvsfondens Projektbarometer. Gävleborg hamnade på sjätte plats bland landets 21 län. Under 2022 betalade fonden ut totalt 19 miljoner kronor till 12 projekt i Gävleborg.

De flesta arvsfondsprojekt är samarbeten mellan ideella organisationer och offentliga aktörer, inte minst kommuner. Jag hoppas att föreningar och offentliga aktörer i Gävleborg ser möjligheterna med de nya reglerna för stöd från Arvsfonden.

Hans Andersson

enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet