Om man någon gång träffat ett barn med hjärnskador, som beror på mammans alkoholintag under graviditeten, så kan jag inte förstå hur man kan tycka att det är helt okej att gravida kvinnor dricker. Ingen vet var gränsen för drickandet går, innan det skadar barnet. Kan mamman inte avstå från alkohol under nio månader så betyder det väl att hon är alkoholberoende. När barnet är fött och ammas, går alkoholen över till bröstmjölken med samma påverkan på barnet. Kan man inte "offra" alkoholen under den tiden, kan jag inte se annat än att man är alkoholist. Ansvaret måste även ligga på pappan. Om man inte kan välja barnets hälsa före alkoholen så kanske man ska avstå från barnafödande.